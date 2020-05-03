Паводки подтопили 25 мостов в разных регионах РФ

https://static.news.ru/photo/e485c616-8d2b-11ea-8b38-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС РФ/РИА Новости

В нескольких регионах России в результате паводков остаются подтопленными 25 низководных мостов и 21 участок автодорог. За последние сутки от воды освободился один мост в Томской области и один участок дороги в Кузбассе.

В Тюменской, Томской, Свердловской, Костромской, Оренбургской, Архангельской, Нижегородской областях, Пермском крае и Удмуртии под водой остаются 25 низководных мостов, сутками ранее их было 26, — сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Как писал NEWS.ru, паводки в России начались на две недели раньше обычного срока. Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что в этом году был подтоплен 31 населённый пункт. Паводки уже завершились в 44 субъектах РФ, в 34-х — продолжаются.

Ранее сообщалось, что порядка четырёх тысяч домов могут оказаться в зоне подтопления в Новосибирской области. Пострадать могут 17 населённых пунктов.