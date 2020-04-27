МЧС сообщило о раннем начале паводков

https://static.news.ru/photo/b1628952-8882-11ea-a8c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В России начались паводки. Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что это произошло на две недели раньше обычного.

Паводковый процесс начался раньше обычного на 10-15 дней в этом году, — цитирует его РИА Новости.

Зиничев добавил, что с начала паводка был уже подтоплен 31 населённый пункт. При этом паводки уже завершились в 44 субъектах РФ, в 34 — продолжаются.

Как писал NEWS.ru, приблизительно четыре тысячи домов могут оказаться в зоне подтопления на первые паводки в Новосибирской области. Пострадать могут 17 населённых пунктов.