МЧС сообщило о раннем начале паводков

В России начались паводки. Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что это произошло на две недели раньше обычного.
Паводковый процесс начался раньше обычного на 10-15 дней в этом году, —
цитируетего РИА Новости.
Зиничев добавил, что с начала паводка был уже подтоплен 31 населённый пункт. При этом паводки уже завершились в 44 субъектах РФ, в 34 — продолжаются.
Как писал NEWS.ru, приблизительно четыре тысячи домов могут оказаться в зоне подтопления на первые паводки в Новосибирской области. Пострадать могут 17 населённых пунктов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен