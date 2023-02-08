Опубликовано видео задержания участников разборки в школе Челябинска

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети появилось видео задержания участников разборки с молотками в школе Челябинска. По сведениям Telegram-канала SHOT, на месте задержания сотрудники правоохранительных органов нашли оружие.

Драка в челябинской школе произошла утром 8 февраля. Неизвестные в балаклавах, вооруженные молотками и травматическим оружием, напали на троих молодых людей, после чего выбежали из школы.

По предварительной информации, инцидент начался со «стрелки» между двумя компаниями подростков, которые договорились встретиться и решить возникший между ними конфликт. Также сообщалось об одном пострадавшем ученике школы, который в начале учебного года перевелся из другого образовательного учреждения.

В пресс-службе школы заявили, что ученики в драке участия не принимали. Там также опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что пострадал один из учеников.