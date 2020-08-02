Оппозиционный депутат Рады приехал в Крым

Депутат украинской Рады, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук приехал в Крым.
Об этом РИА Новости
Ранее, как писал NEWS.ru, Медведчук обрушился с критикой на правительство Украины, обвинив кабмин в уничтожении промышленности страны. Оппозиционер заявил, что действия министров ведут Украину к экономическому и социальному краху.
Парламентарий обратил внимание на данные Госстата. Ведомство сообщило, что по итогам первого полугодия 2020-го промышленное производство в государстве упало на 8,3%, лёгкая промышленность потеряла 16,9%, деревообработка — 11,3%, производство резины и пластмассы — 10,4%, металлургия — 14,2%, машиностроение — 22,2%, автопром — 30,8%.
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