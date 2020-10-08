Олег Кортунов утверждён на должность главы Чебоксар

https://static.news.ru/photo/0f26e47e-0980-11eb-8e9b-fa163e074e61_660.jpgФото: Алена Аршинова/facebook.com
Город Чебоксары возглавил Олег Кортунов, 8 октября состоялось первое заседание регионального парламента седьмого созыва из состава депутатов, следует из сообщения, опубликованного на портале органов власти Чувашии.
В ходе тайного голосования за Кортунова проголосовали 33 депутата из 42 присутствующих, — говорится в сообщении.
В свою очередь глава Чувашии Олег Николаев поздравил Кортунова с избранием и пожелал ему продуктивной работы.
Ранее NEWS.ru писал, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак стал первым вице-спикером Совета Федерации. Ранее эту должность занимал Николай Фёдоров, представлявший в верхней палате парламент Чувашии.
Андрей Турчак с 2017 года занимал должность замглавы палаты. В Совете Федерации он представляет Псковскую область.