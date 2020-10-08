Олег Кортунов утверждён на должность главы Чебоксар

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Результаты проверки проб, взятых из Авачинского залива, будут каждый день выкладывать в Интернете, следует из сообщения пресс-службы правительства Камчатского края.

Результаты всех анализов проб будут ежедневно публиковать на сайте правительства Камчатского края, — говорится в сообщении. По словам губернатора региона Владимира Солодова, в настоящее время также проводится мониторинг атмосферного воздуха....