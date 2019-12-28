https://static.news.ru/photo/fd4d512c-2959-11ea-9205-fa163e074e61_660.jpg Фото: H. Schulz/blickwinkel/Global Look Press

В республике Саха появится национальный парк «Каталык», который поможет сохранить тундровые ландшафты Яно-Индигирской низменности и популяцию дикого северного оленя. Соответствующее постановление опубликовано на сайте российского правительства.

Общая площадь парка составит почти два миллиона гектаров, а находиться он будет в ведении Минприроды.

Организация парка «Каталык» направлена на сохранение эталонных тундровых ландшафтов Яно-Индигирской низменности, восточносибирской популяции стерха и дикого северного оленя, а также на поддержание традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, — указано в сообщении.

В пределах нацпарка обитают более 20 видов млекопитающих и более 90 видов птиц. На его территориях гнездятся белоклювые гагары, стерхи, пискульки, малые лебеди, кречеты, сапсаны. Из животных на территории парка можно встретить росомаху, песца, бурого медведя и овцебыка.

Для поддержания жизни малых народов в «Каталыке» выделят зону традиционного экстенсивного природопользования. Что касается участков промышленного рыболовства на территории Аллайховского улуса, то они исключены из границ национального парка.

Ранее французский режиссёр Люк Бессон выиграл суд по делу о размножении оленей в его имении, которое вышло из-под контроля, писал NEWS.ru.