В республике Саха появится национальный парк «Каталык», который поможет сохранить тундровые ландшафты Яно-Индигирской низменности и популяцию дикого северного оленя. Соответствующее постановление
Общая площадь парка составит почти два миллиона гектаров, а находиться он будет в ведении Минприроды.
Организация парка «Каталык» направлена на сохранение эталонных тундровых ландшафтов Яно-Индигирской низменности, восточносибирской популяции стерха и дикого северного оленя, а также на поддержание традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, — указано в сообщении.
В пределах нацпарка обитают более 20 видов млекопитающих и более 90 видов птиц. На его территориях гнездятся белоклювые гагары, стерхи, пискульки, малые лебеди, кречеты, сапсаны. Из животных на территории парка можно встретить росомаху, песца, бурого медведя и овцебыка.
Для поддержания жизни малых народов в «Каталыке» выделят зону традиционного экстенсивного природопользования. Что касается участков промышленного рыболовства на территории Аллайховского улуса, то они исключены из границ национального парка.
Ранее французский режиссёр Люк Бессон выиграл суд по делу о размножении оленей в его имении, которое вышло из-под контроля, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен