На туристических маршрутах Сочи появились дикие звери

Обезлюдевшие во время ограничительных мер туристические объекты Сочи стали привлекать диких животных.
Как
Животное сначала скрывалось за деревьями, а потом и вовсе выбежало к тропе. Но увидев людей, косуля задержалась на виду лишь на секунду, а после развернулась и умчалась в лес, — говорится в сообщении.
Как писал ранее NEWS.ru, на востоке Лондона появились олени, свободно разгуливающие по улицам. Местные жители считают, что это связано с тишиной и спокойствием нынешней городской жизни в связи с распространением коронавирусной инфекции. Люди и собаки теперь не пугают диких животных, и те наслаждаются жизнью за пределами леса.
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