На туристических маршрутах Сочи появились дикие звери

https://static.news.ru/photo/95ea8154-78db-11ea-af67-fa163e074e61_660.jpg Сочи. Тисо-самшитовая роща Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Обезлюдевшие во время ограничительных мер туристические объекты Сочи стали привлекать диких животных.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Кавказский заповедник, госинспекторы впервые встретили косулю на тропе Тисо-самшитовой рощи. Встречу можно назвать уникальной, поскольку эти животные крайне редко подходят так близко к тропе, где ходят люди.

Животное сначала скрывалось за деревьями, а потом и вовсе выбежало к тропе. Но увидев людей, косуля задержалась на виду лишь на секунду, а после развернулась и умчалась в лес, — говорится в сообщении.

Как писал ранее NEWS.ru, на востоке Лондона появились олени, свободно разгуливающие по улицам. Местные жители считают, что это связано с тишиной и спокойствием нынешней городской жизни в связи с распространением коронавирусной инфекции. Люди и собаки теперь не пугают диких животных, и те наслаждаются жизнью за пределами леса.