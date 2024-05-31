На Кубани потушили пожар на нефтебазе Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края потушен

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края после атаки БПЛА полностью ликвидирован, сообщил в своем Telegram-канале глава района Федор Бабенков. Он уточнил, что инфраструктура пострадала в результате воздушного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вследствие чего произошло возгорание трех железнодорожных цистерн с мазутом. На данный момент пожар полностью ликвидирован, — проинформировал он.

Бабенков добавил, что в результате происшествия пострадали два сотрудника нефтебазы. По его данным, у мужчин зафиксированы нетяжелые травмы, их здоровью ничего не угрожает.

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в нескольких муниципалитетах Краснодарского края российскими силами противовоздушной обороны были подавлены беспилотники ВСУ. Он добавил, что в Темрюкском районе от воздушного удара повреждена инфраструктура нефтебазы.

До этого Минобороны России заявляло об атаке украинских войск на Краснодарский край, ВСУ использовали беспилотники самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили в небе над регионом пять дронов.

Туристический поток в Краснодарском крае остается на достаточно высоком уровне, несмотря на участившиеся обстрелы со стороны ВСУ, рассказывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, на сегодняшний день в Кремле не видят рисков снижения потока туристов на Кубани в сезон отпусков.