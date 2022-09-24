МВД по Северной Осетии призвало воздержаться от поездок в Грузию МВД по Северной Осетии призвало воздержаться от поездок в Грузию из-за скопления машин на границе

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Вид на границу с Южной Осетией, новое поселение, Игоэти, Грузия

Госавтоинспекция Северной Осетии призвала воздержаться от поездок через КПП «Верхний Ларс» в направлении Грузии из-за значительного скопления машин, передает ТАСС. В очереди на границе стоят порядка 2300 машин, из-за чего движение через таможенный пункт затруднено.

На сегодняшний день на территории Республики Северная Осетия — Алания наблюдается значительное скопление легковых транспортных средств, прибывших в республику и ожидающих своей очереди для проезда через пункт пропуска «Верхний Ларс», — всего порядка 2300 единиц, — говорится в сообщении.

С Грузией существует один КПП Верхний Ларс — Казбеги. Там многокилометровые пробки начали образовываться накануне. По данным сервиса «Яндекс.Карты», по состоянию на 09:00 24 сентября очередь из автомобилей растянулась на 14 километров. Ранее уже перешедшие границу граждане рассказывали, что стояли в очереди от 6 до 18 часов. Периодически пропуск транспортных средств приостанавливается для комфортного перемещения местных жителей внутри региона.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация об ажиотаже на российских границах и в аэропортах сильно преувеличена. По его словам, к такой информации нужно относиться очень внимательно.