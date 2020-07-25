Мишустин направил министра энергетики Новака в Хабаровский край

https://static.news.ru/photo/5acb8788-cdd8-11ea-8435-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минэнерго РФ Александр Новак посетил Хабаровск по поручению главы правительства Михаила Мишустина и обсудил с врио губернатора региона Михаилом Дегтярёвым развитие топливно-энергетического комплекса. Они договорились сделать актуальной программу газоснабжения и газификации. Об этом сообщили в пресс-службе энергетического ведомства.

На встрече речь шла о повышении темпов газификации региона. Была достигнута договорённость об актуализации программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края на период до 2025 года, — приводит сообщение РИА Новости.

Новак и Дегтярёв также обсудили вопросы подготовки электроэнергетической отрасли края к грядущему отопительному сезону и надёжного обеспечения потребителей, в том числе населения, электроэнергией, теплом и газом. Также были приняты решения по реализации программы модернизации и строительства тепловой генерации в отношении объектов Дальневосточной генерирующей компании.

Затронули министр энергетики и врио Хабаровского края и перспективы развития электроэнергетики Хабаровского края. В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию новой электростанции в городе Советская Гавань, а в рамках общероссийской программы модернизации тепловых энергомощностей намечено строительство ТЭЦ-4 в Хабаровске. Её должны запустить в 2025 году.

Как писал NEWS.ru, ранее Дегтярёв решил покинуть Хабаровск во время проведения митингов в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и совершить облёт региона.