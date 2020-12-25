Комиссия по этике оценит замечание якутского депутата о декольте министра

https://static.news.ru/photo/37f5a424-466d-11eb-adc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пётр Аммосов/vk.com

Спикер регионального парламента Якутии (Ил Тумэн) Пётр Гоголев инициировал проверку после высказывания депутата Петра Аммосова о внешнем виде министра предпринимательства, торговли и туризма республики Ирины Высоких.

Проверка будет проводиться на предмет нарушения Положения о депутатской этике со стороны народного депутата, передаёт РИА Новости.

Председатель республиканского комитета КПРФ Виктор Губарев отметил, что участники пленарного заседания не вправе давать оценочные характеристики выступающим и должны быть вежливы и тактичны.

Пётр Васильевич отметил, что использовать некорректные выражения в адрес государственных гражданских служащих, тем более женщин, недопустимо, — добавил Губарев.

Тем не менее речи об исключении Амосова из партии пока не идёт.

Аммосов во время онлайн-совещания взял слово сразу после доклада министра и вместо комментариев по теме выступления выразил недовольство тем, что представитель регионального правительства носит одежду со слишком откровенным декольте. Он подчеркнул, что ему как мужчине нравится такой наряд, однако он считает его неприемлемым для делового совещания. Аммосов отказался извиняться за своё поведение, за депутата извинился его коллега Виктор Фёдоров.