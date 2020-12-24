Якутский депутат отказался извиниться за замечания о декольте министра

https://static.news.ru/photo/e5f1c54a-45ef-11eb-b4d0-fa163e074e61_660.jpg Пётр Аммосов Фото: old.iltumen.ru

Депутат государственного собрания Якутии Пётр Аммосов отказался извиняться перед региональным министром предпринимательства, торговли и туризма Ириной Высоких за замечания о неприличном декольте во время онлайн-заседания. Извинения за него принёс его коллега Виктор Фёдоров.

Аммосов во время онлайн-совещания взял слово сразу после доклада министра и вместо комментариев по теме выступления выразил недовольство тем, что представитель регионального правительства носит одежду со слишком откровенным декольте.

Я вот сегодня смотрел как здоровый мужчина не как выступали вы, а на открытую часть вашего тела. Понимаете... Это как-то нехорошо, — приводит слова депутата «Ридус».

Он подчеркнул, что ему как мужчине нравится такой наряд, однако он считает его неприемлемым для делового совещания. Сама Ирина Высоких заявила в ответ, что не планирует обсуждать с Аммосовым то, как она выглядит и что она носит.

Неуместными комментарии посчитали и отдельные пользователи социальных сетей. Они отмечают, что на обнародованном видео министр выглядит вполне прилично, а высказывания регионального депутата неприличны и некрасивы.

Другой депутат государственного собрания Якутии Виктор Фёдоров принёс извинения от лица депутатов представителю местного кабмина.

Я бы хотел от имени части народных депутатов извиниться перед Ириной Сергеевной за тот сексизм, который был проявлен частью народных депутатов в отношении неё. Я считаю, что внешний вид её соответствует дресс-коду, предъявляемому государственным служащим, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Ульяновской городской думы Виктория Маркелова попала в неприятную историю из-за излишне эмоционального общения с подписчиком в социальных сетях. Местная общественность возмутилась тем, что политик позволила себе употребить ненормативную лексику.