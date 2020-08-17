Кит укусил ребёнка в сочинском дельфинарии

https://static.news.ru/photo/3049445e-e099-11ea-923c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Кит-белуха укусила 11-летнего ребёнка за бедро в дельфинарии в Сочи. В настоящее время следствие проводит проверку инцидента.

Информация о том, что кит укусил ребёнка появилась в СМИ в понедельник, 17 августа. Отмечается, что мать мальчика не собирается обращаться в полицию, однако на эту историю обратили внимание следователи.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются, по окончании проверки будет принято процессуальное решение, — пишет РИА Новости со ссылкой на представителя СК РФ по Краснодарскому краю.

Как ранее писал NEWS.ru, охотничья собака поймала агрессивную лисицу, которая ранее напала на людей в посёлке Фоминское Ярославской области. Об этом сообщили в департаменте окружающей среды и природопользования региона.