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Кит укусил ребёнка в сочинском дельфинарии

17:20, 17 августа 2020 15
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Кит-белуха укусила 11-летнего ребёнка за бедро в дельфинарии в Сочи. В настоящее время следствие проводит проверку инцидента.

Информация о том, что кит укусил ребёнка появилась в СМИ в понедельник, 17 августа. Отмечается, что мать мальчика не собирается обращаться в полицию, однако на эту историю обратили внимание следователи.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются, по окончании проверки будет принято процессуальное решение, — пишет РИА Новости со ссылкой на представителя СК РФ по Краснодарскому краю.

Как ранее писал NEWS.ru, охотничья собака поймала агрессивную лисицу, которая ранее напала на людей в посёлке Фоминское Ярославской области. Об этом сообщили в департаменте окружающей среды и природопользования региона.

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