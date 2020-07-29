Кадыров сообщил о всплеске заболеваемости коронавирусом в Чечне

https://static.news.ru/photo/b8768116-d1cb-11ea-b9d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о распространении коронавируса на территории региона. По его словам, в республике произошёл всплеск заболеваемости.

В связи с этим власти ЧР усилили контроль за соблюдением мер безопасности в общественных местах, а также ужесточили масочный режим. Об этом руководитель региона написал в социальной сети «ВКонтакте» после совещания с президентом Владимиром Путиным.

В Чеченской Республике успешно борются с пандемией. Девять медучреждений перепрофилированы под лечение больных COVID-19, есть коечный запас, больницы и центры снабжены всеми необходимыми лекарствами и оборудованием, средствами индивидуальной защиты, — подчеркнул он.

Политик выразил уверенность, что предпринимаемые властями меры помогут в значительной мере изменить ситуацию и снизить число пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что популяционный иммунитет к коронавирусу в российских регионах составляет 17–28%. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.