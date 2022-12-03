Изъятые Следкомом у частника звери обжились в резиденции Деда Мороза

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сотрудники Московского зоопарка навестили зверей, изъятых следственным отделом у частного лица в Краснодарском крае. Новые постояльцы в ноябре переехали в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, видео с ними опубликовано в Telegram-канале зоопарка.

На кадрах видно, как сотрудники обходят зоосад с просторными вольерами, где их встречают тигр, леопарды, обедающий енот, лошадки и другие обитатели.

Мы провели осмотр всей территории зоосада и проведали ее обитателей, в особенности — новых постояльцев: амурскую тигрицу, переднеазиатских леопардов и дальневосточного кота, — говорится в сообщении.

Сотрудники столичного зоопарка, приехавшие проконтролировать условия содержания животных, отметили, что зоологи обеспечивают им весь необходимый уход и пристально следят за их состоянием. Теперь у спасенных животных просторные вольеры вместо клеток, которые они продолжают осваивать.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк в рамках помощи зоопаркам Донбасса передал два гуманитарных груза для оставшихся без хозяев животных. Корма и лекарства уже поступили в конноспортивный клуб «Велес» в Макеевке и приют «Кот и пёс» в Горловке.