Хуснуллин назвал условие для увеличения числа самодостаточных регионов

Для увеличения числа регионов с высоким коэффициентом бюджетной обеспеченности необходимо снять законодательные противоречия. Сейчас для таких субъектов снижается уровень дотаций и субсидий из федерального бюджета, что делает для них невыгодным переход в число самодостаточных, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передаёт ТАСС. Он добавил, что в настоящее время в России 19 самодостаточных регионов, ещё 20 приближаются к этому показателю, и ещё столько же необходимо подтянуть.

Главная задача — максимальное количество субъектов Федерации сделать самодостаточными. Сегодня таковых 19. Ещё чуть более 20 регионов можно назвать приближающимися к этому показателю. Хотим подтянуть примерно столько же, — отметил вице-премьер.

Самодостаточными считаются те регионы, у которых коэффициент бюджетной обеспеченности превышает единицу, объяснил Хуснуллин. Однако некоторые регионы сами не хотят перешагивать этот показатель, чтобы не лишиться федеральных субсидий.

Если же [субъект] стал самодостаточным, какие-то выплаты сразу снижаются. Поэтому невыгодно подниматься до единицы, удобнее балансировать в районе 0,9. Мы стараемся это противоречие убрать, — добавил он.

По его словам, с 2022 года начнёт действовать новая схема, согласно которой к числу самодостаточных будут относиться регионы с коэффициентом бюджетной обеспеченности 0,9 и выше. При этом в течение трёх лет такие регионы продолжат получать некоторые дотации и другие трансферты из федерального бюджета. Такая мера, по мнению Хуснуллина, должна заинтересовать региональные власти выходить на показатель, расширять налоговую базу и в итоге получать больше собственных доходов.

Как ранее сообщил глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов, чтобы справиться с проблемой госдолга регионов РФ, нужно ежегодно индексировать дотации в местные бюджеты не ниже уровня инфляции. Также следует усовершенствовать методику распределения финансов. Он также подчеркнул, что необходимо предусмотреть возможность постепенного снижения объёмов дотаций, если регион превысит установленный критерий выравнивания расчётной бюджетной обеспеченности в течение трёх лет.