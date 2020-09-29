Губернатор Подмосковья поручил подготовиться к новой вспышке COVID-19

https://static.news.ru/photo/277f15e6-0228-11eb-89a4-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьев Фото: press__mo/vk.com

Глава Подмосковья Андрей Воробьёв выдал поручение о закупке необходимых лекарств и подготовке дополнительных больничных коек на фоне роста заражаемости коронавирусом в регионе.

Я дал поручение заниматься разворачиванием коек, мы это делаем. В различным муниципалитетах эта работа должна вестись прямо сейчас. В каждом округе мы должны позаботиться и обеспечить пациентов всем необходимым. Дополнительно дал здание о приобретении всех необходимых лекарств, — приводит слова губернатора телеканал «360».

Он подчеркнул, что за последнюю неделю количество госпитализированных с коронавирусом в Подмосковье выросло более чем на 45%.

Алармизм не нужен, но в каждом муниципалитете должны позаботиться и обеспечить всем необходимым пациентов, которым нужна помощь, — отметил Воробьёв.

Он призвал всех жителей региона соблюдать введённые ограничения, чтобы остановить распространение болезни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Подмосковье будет усилен контроль за масочным режимом.