Главред дагестанского издания «Даптар» пожаловалась на угрозы

https://static.news.ru/photo/4e989f62-cddf-11ea-9f5f-fa163e074e61_660.jpg Светлана Анохина Фото: Mahach Abdulaev/youtube.com

Главный редактор дагестанского интернет-издания «Даптар» Светлана Анохина заявила, что ей угрожают убийством.

По её словам, несколько дней назад ей позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что ему поручено разобраться насильственным путём с феминистками. Анохина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Она передала запись разговора в МВД по Дагестану, пишет «Кавказ.Реалии».

Особенность интернет-издания «Даптар» в том, что оно публикует материалы о положении женщин на Кавказе.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что экс-координатор правозащитного проекта Gulagu.net Борис Ушаков, которого подозревают в изнасиловании бывшего следователя МВД Татьяны Козловой, пожаловался на давление со стороны оперативников ФСИН.