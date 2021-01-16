Глава Калининградской области продлил запрет на корпоративы

https://static.news.ru/photo/8a9f7534-58be-11eb-944f-fa163e074e61_660.jpg Антон Алиханов Фото: gov39.ru

В Калининградской области до середины февраля продлён запрет на проведение банкетов, свадеб и корпоративов в заведениях общепита. Соответствующее постановление подписал глава региона Антон Алиханов.

В пункте 4 в абзаце третьем слова «по 31 января» заменить словами «до 15 февраля», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства области.

Запрет на проведение подобных мероприятий был введён в регионе с 1 октября 2020 года.

В то же время власти разрешили работу фуд-кортов и предприятий общепита, которые находятся в торговых центрах и не имеют отдельного входа. При этом сохранено ограничение на работу по времени — они должны быть закрыты с 23:00 до 06:00. Заполняемость таких заведений не должна превышать 50% от общего числа посадочных мест.

В Калининградской области за минувшие сутки зафиксировано 216 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии заболели около 21,3 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 210 жителей.

В целом по России за сутки выявлено 23,5 тысячи случаев COVID-19. Из больниц по выздоровлению выписаны 23.4 тысячи пациентов, скончался 481 человек. Всего за время пандемии в стране заразились более 3,5 млн человек. Из них около 3 млн выздоровели и 65,5 тысячи умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что в начале декабря в Калининграде от имени губернатора провели банкет вопреки ограничениям. Гости мероприятия не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию. Банкет был организован для членов «Опоры России».