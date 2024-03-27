Гладков сообщил об атаке дрона по белгородскому сельхозпредприятию Гладков: дрон ВСУ атаковал сельхозпредприятие в поселке Поляна в Щебекино

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины атаковали дроном поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Повреждения получил один из корпусов сельскохозяйственного предприятия, пострадавших нет. Отмечается, что очаг возгорания потушили своими силами до приезда оперативных служб.

Поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате взрыва пострадавших нет, загорелась кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия, — сообщил глава региона.

Утром 27 марта Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО ликвидировали 18 реактивных снарядов Vampire ВСУ. По информации ведомства, цели были уничтожены над Белгородской областью. Гладков уточнил, что воздушные цели были сбиты на подлете к городу.

Накануне Вооруженные силы Украины открыли огонь по городу Шебекино. В результате обстрела произошло повреждение линии электропередачи. По словам Гладкова, жители Шебекино и села Ржевка частично остались без света. При обстреле никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы, они занимаются устранением последствий.