Еще один российский регион разрешил усыплять бродячих собак В Туве приняли закон об эвтаназии агрессивных бездомных животных

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Закон об эвтаназии бездомных животных приняли в Республике Тыва, следует из решения Верховного парламента региона. Согласно заключению, о котором стало известно ТАСС, меры касаются социально опасных представителей.

Законопроект направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты населения от заболеваний, общих для человека и животных, — сообщили в парламенте.

Документ позволяет применить умерщвление животного, если было подтверждено его устойчивое агрессивное поведение. Соответствующее заключение должно быть достоверным и приниматься специалистами в области ветеринарии. Кроме того, каждое решение по эвтаназии будет рассматриваться специальной комиссией.

Законопроект также предусматривает профилактику инфекционных заболеваний у животных и создание пунктов временного содержания для них. Документ приняли во втором и окончательном чтении, его поддержали единогласно 28 депутатов регионального парламента.

Ранее аналогичный закон был принят на Чукотке. В регионе разрешили усыплять бездомных собак. Документ был разработан на основании многочисленных обращений жителей и призван обеспечить безопасность граждан, его поддержали единогласно все депутаты региональной думы.