Два новых дела завели против экс-главы Кирова

https://static.news.ru/photo/b40ed268-888d-11ea-9c74-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Следователи возбудили ещё два уголовных дела против экс-главы города Кирова Владимира Быкова.

По версии следствия, в 2007-2015 годах Быков совместно с главой ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» Леонидом Яфаркиным приобрели земельный участок, стоимость которого была необоснованно снижена с 51 миллиона рублей до 1,8 миллиона.

Затем Быков помог ООО «КЗОРС» получить разрешение на строительство спортивного комплекса. Далее обеспечил между заводом и администрацией Кирова договор купли-продажи участка за 338 тысяч рублей. После этого Быков с Яфаркиным реализовали данный участок на сумму более чем 126 миллионов рублей.

Также в 2010-2018 годах Быков растратил более 34 миллионов рублей МО «Город Киров», воспользовавшись своим служебным положением.

Ранее сообщалось, что получение взятки Быковым связано с поставками топлива на территорию Кирова. За указанную сумму бывший мэр обещал покровительство поставщикам со стороны должностных лиц администрации, Кировской городской думы и Автотранспортного предприятия (АО «АТП») при транспортировке продукции независимо от её качества, писал NEWS.ru.