Два новых дела завели против экс-главы Кирова

Следователи возбудили ещё два уголовных дела против экс-главы города Кирова Владимира Быкова.
По версии следствия, в 2007-2015 годах Быков совместно с главой ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» Леонидом Яфаркиным приобрели земельный участок, стоимость которого была необоснованно снижена с 51 миллиона рублей до 1,8 миллиона.
Затем Быков помог ООО «КЗОРС» получить разрешение на строительство спортивного комплекса. Далее обеспечил между заводом и администрацией Кирова договор купли-продажи участка за 338 тысяч рублей. После этого Быков с Яфаркиным реализовали данный участок на сумму более чем 126 миллионов рублей.
Также в 2010-2018 годах Быков растратил более 34 миллионов рублей МО «Город Киров», воспользовавшись своим служебным положением.
Ранее сообщалось, что получение взятки Быковым связано с поставками топлива на территорию Кирова. За указанную сумму бывший мэр обещал покровительство поставщикам со стороны должностных лиц администрации, Кировской городской думы и Автотранспортного предприятия (АО «АТП») при транспортировке продукции независимо от её качества, писал NEWS.ru.
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