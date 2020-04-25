Девять случаев заражения коронавирусом выявили в НАО

https://static.news.ru/photo/e0bc9c36-8799-11ea-9646-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Девять новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы в Ненецком автономном округе (НАО). Общее число инфицированных в регионе составляет 10 человек.

Заразившиеся коронавирусом являются сотрудниками организаций, расположенных на Варандее. Один из них госпитализирован в Ненецкую окружную больницу. Остальные проходят лечение по месту работы, сообщил «ВКонтакте» врио губернатора региона Юрий Бездудный.

Он добавил, что в работе находятся тесты ещё 52 человек.

В России зафиксировано 74,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 6,2 тысячи человек, умерли – 682. В Москве 39,5 тысячи заболевших, более 3 тысяч выздоровели, скончались – 366.

В мире в настоящее время насчитывается более 2,9 млн инфицированных. Скончались более 202 тысяч человек, выздоровели – свыше 817 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за последние сутки проведеносвыше 150 тысяч тестов на коронавирус. Под наблюдением медиков находятся 173 тысячи человек.