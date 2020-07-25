Дегтярёв выступил за открытый суд над экс-губернатором Фургалом

https://static.news.ru/photo/749237d4-ceff-11ea-a3f2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане должны увидеть доказательства вины или невиновности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, поэтому суд над ним стоит сделать открытым, считает врио главы региона Михаил Дегтярёв.

Такое заявление Дегтярёв сделал во время встречи с жителями Ванинского района края. Он отметил, что не может комментировать ситуацию с арестом бывшего губернатора как должностное лицо, но как человек считает, что надо довериться суду, который должен быть открытым, так как «народ хочет видеть и слышать» неопровержимые доказательства, если они есть, передаёт РИА Новости.

По поводу территориальности требования хабаровчан разумные, но это решение будет принимать наверху судебное руководство, но не Дегтярёв на это будет влиять, — отметил врио губернатора.

С 11 июля в Хабаровске проводятся несогласованные акции из-за ареста бывшего главы региона Сергея Фургала. Его подозревают в организации убийств предпринимателей в 2004 и 2005 годах.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия, после этого глава государства предложил депутату от ЛДПР Михаилу Дегтярёву стать временно исполняющим обязанности главы региона. Политик согласился и вылетел в Хабаровск.

Как писал NEWS.ru ранее, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв пообщался с участниками акции в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала и предложил самым активным жителям края войти в совет при губернаторе.