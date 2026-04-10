Читинцу вынесли приговор за мошенничество с тюльпанами на 500 тыс. рублей

В Чите местного жителя приговорили к четырем годам и шести месяцам принудительных работ за мошенничество с тюльпанами на полмиллиона рублей, пишет «МК в Чите» со ссылкой на Центральный районный суд города. Мужчина будет отбывать наказание в исправительном центре.

Согласно материалам дела, в конце 2021 — начале 2022 года осужденный заключил с жителем Приморского края несколько договоров на поставку тюльпанов на общую сумму 500 тыс. рублей. Полученную предоплату читинец израсходовал по своему усмотрению, так и не отгрузив цветы. Приговор пока не вступил в силу.

