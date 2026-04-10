10 апреля 2026 в 12:44

Читинцу вынесли приговор за мошенничество с тюльпанами на 500 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Чите местного жителя приговорили к четырем годам и шести месяцам принудительных работ за мошенничество с тюльпанами на полмиллиона рублей, пишет «МК в Чите» со ссылкой на Центральный районный суд города. Мужчина будет отбывать наказание в исправительном центре.

Согласно материалам дела, в конце 2021 — начале 2022 года осужденный заключил с жителем Приморского края несколько договоров на поставку тюльпанов на общую сумму 500 тыс. рублей. Полученную предоплату читинец израсходовал по своему усмотрению, так и не отгрузив цветы. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Уфимцева признали виновным в мошенничестве со строительством девяти коттеджей на лесном участке. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно. Кроме того, Уфимцева оштрафовали на 500 тыс. рублей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков назвал Пасху святым праздником для РФ и Украины
Пользователям VK Видео рассказали, как готовят космонавтов
Петербургские инспекторы ГИБДД спасли задыхающегося малыша
Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana
Уникальный случай зафиксировали в Московском зоопарке со снежным барсом
«Нептуны» над Брянском, подрыв мальчика, 150 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 10 апреля
Раскрыты последние слова погибшего на Камчатке студента из Петербурга
Стало известно, почему в Татарстане завыли сирены
СК отказался возбуждать новое дело против Чекалиных
Бывшего вице-губернатора Кубани обвиняют в рейдерском захвате
В Кремле дали комментарии насчет действий Британии из-за подлодок России
В России отреагировали на призыв открыть киноклуб в каждой школе
Стало известно, когда состоится обмен пленными между Россией и Украиной
Душитель исчез из СИЗО: куда пропал педагог — подражатель маньяка Сливко
ДоброFON направит свыше 5 млн рублей пострадавшим жителям Дагестана
Число пострадавших при взрыве во Владикавказе увеличилось
На месте взрыва во Владикавказе идет детонация фейерверков
Названо условие, при котором США могут выйти из переговоров по Украине
Очевидцы засняли место ЧП в первые минуты после взрыва во Владикавказе
Синоптик раскрыл, ждать ли жаркого лета в Москве
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
