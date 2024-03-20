Стало известно, сколько новосибирцев роллы отправили в больницу Из 37 отравившихся роллами в Новосибирске 29 оказались в больнице

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Число отравившихся продукцией предприятия общепита «Японори Суши» в Новосибирске увеличилось до 37, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Работа предприятия приостановлена, 29 пострадавшим потребовалась госпитализация.

Из пояснений должностных лиц Роспотребнадзора следует, что количество таких случаев увеличилось до 37, при этом 29 из заболевших госпитализированы в лечебные учреждения, — говорится в сообщении.

Управление Роспотребнадзора провело проверку и обнаружило сальмонеллы в образцах продуктов, взятых на предприятии. Также было установлено, что сотрудники предприятия, занятые в изготовлении продукции, не проходили медицинского осмотра.

Владелец доставки предприниматель Леонид Маничев признал вину в суде, сообщил ТАСС. Назначено административное наказание в виде административной приостановки деятельности на срок 60 суток.

Ранее в Бурятии произошел тяжелый случай отравления маленького ребенка парацетамолом, пациенту срочно требуется пересадка печени. Малолетний возрастом два года и девять месяцев получил серьезную передозировку лекарственного препарата.

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