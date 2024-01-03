Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Новосибирском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирской области четыре человека, в том числе девочка-подросток, погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей и одного грузового, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя одной из легковых машин.

В ГИБДД уточнили, что три автомобиля столкнулись днем 3 января на трассе Р-255 «Сибирь». Водитель автомобиля Toyota Ractis, двигавшийся со стороны Кемерово в направлении Новосибирска, при обгоне не справился с управлением и врезался в ехавший навстречу Hyundai Tucson. После этого Toyota столкнулась с попутным грузовиком Volvo.

В результате водитель Toyota и две его пассажирки — женщина 40 лет и 14-летняя девочка — скончались на месте происшествия. Водитель Hyundai был доставлен в больницу, где умер, не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что в Самарской области автомобиль Kia Rio столкнулся с Nissan на федеральной дороге М-5 «Урал». В результате ДТП погиб один человек, еще трое получили травмы. В числе пострадавших 14-летний подросток.

До этого в ДТП под Великим Новгородом погибли две женщины-водителя. В салоне одной из машин на момент аварии находились две девочки 8 и 13 лет, они доставлены в больницу.