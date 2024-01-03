Потерявший управление водитель погиб в ДТП под Самарой Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Самарской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Автомобиль Kia Rio столкнулся с Nissan на федеральной дороге М-5 «Урал» в Самарской области, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД. В результате аварии погиб один человек, еще трое, включая подростка, пострадали.

На месте ДТП скончался водитель Kia Rio, водитель и два пассажира Nissan, один из которых 14-летний, получили телесные повреждения, — отметили представители ГУМВД.

Водитель автомобиля Kia Rio ехал по федеральной дороге М-5 «Урал», рассказали в ведомстве. На 1150 километре в Исаклинском районе мужчина потерял управление над машиной, в результате чего столкнулся с Nissan.

30 декабря восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и микроавтобусом в Волгоградской области. Авария произошла в Суровикинском районе на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский в 18:25 накануне. Госпитализация понадобилась семерым пострадавшим, еще одного отпустили на амбулаторное лечение после осмотра, двух раненых поместили в реанимационное отделение.

До этого авария с участием автомобилей Land Rover и KIA произошла в Екатеринбурге. ГИБДД по Свердловской области сообщило, что в результате происшествия пассажиры одной из иномарок вылетели через лобовое стекло. В момент происшествия они были не пристегнуты.