Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Волгоградом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и микроавтобусом в Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Авария произошла в Суровикинском районе на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский в 18:25 накануне.

По предварительным данным, в 18:25 на 116-м км ФАД Волгоград — Каменск-Шахтинский произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo <...> и [микроавтобуса марки] FST-523 <...>. В результате ДТП шесть пассажиров автомашины FST-523, водитель и пассажирка Volkswagen с различными травмами доставлены в больницу, — говорится в сообщении.

Госпитализация понадобилась семерым пострадавшим, еще одного отпустили на амбулаторное лечение после осмотра, уточняет V1.RU. Состояние двух раненых потребовало поместить их в реанимационное отделение, пятеро находятся в хирургии.

Ранее в массовом ДТП в Башкирии погибли два человека. В аварии также пострадал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин — он получил перелом ключицы и закрытую черепно-мозговую травму. Его вместе с еще одним пострадавшим доставили в местную больницу. В общей сложности участниками столкновения стали четыре автомобиля: Largus, Lada Granta, Toyota Camry и Toyota Corolla.