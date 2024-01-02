Две женщины погибли в ДТП под Великим Новгородом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В ДТП под Великим Новгородом погибли две женщины-водителя, сообщает пресс-служба УГИБДД региона. В салоне одной из машин на момент аварии находились две девочки 8 и 13 лет, они доставлены в больницу.

Уточняется, что в понедельник около 19:50 на 531-м километре трассы М-10 «Россия» девушка, управляя автомобилем Kia Ceed, выехала на «встречку» и столкнулась с автомобилем Renault Megane, за рулем которого была 42-летняя женщина. Обе скончались, причем владелица Kia — еще до приезда врачей.

Ранее два человека погибли в результате аварии лоб в лоб на Ям-Ижорском шоссе в Санкт-Петербурге. Региональное управление МВД уточнило, что от удара скончались оба водителя. Так, 54-летний водитель, управляя автомобилем Nissan черного цвета, при обгоне выехал на полосу встречного движения, но не успел завершить маневр. В итоге он влетел в двигающуюся напротив машину той же марки, но белого цвета, под управлением 42-летней женщины.

До этого в Свердловской области автобус врезался в остановку с людьми. Причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия: задняя часть автобуса увязла в рыхлом снегу, из-за чего водитель увеличил скорость и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала 76-летняя женщина.