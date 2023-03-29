Baza: четыре сотрудника спецполка Кадырова ранены в Гудермесе

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Telegram-канал Baza сообщил, что четверо сотрудников спецполка имени Кадырова получили ранения при перестрелке с боевиками в Гудермесе. Вечером 28 марта двух подозрительных мужчин заметили у дома на улице Ахриева. На место выехали сотрудники полиции и росгвардейцы.

Подозреваемые отказались сдаваться и начали стрелять. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в правоохранителей гранату. Ответным огнем они оба были убиты.

В официальном Telegram-канале главы региона Рамзана Кадырова появилась информация о том, что спецслужбами региона проводилась операция по нейтрализации преступников. Глава Чечни пояснил, что злоумышленники отказались сдаваться и пытались скрыться. Он добавил, что никто из сотрудников силовых структур, а также гражданских лиц не пострадал. По его словам, «Гудермес живет спокойной жизнью».

До этого неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии, обстреляв его из автоматического оружия около полуночи.