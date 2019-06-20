https://static.news.ru/photo/004ccc10-937b-11e9-8221-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники станции скорой медицинской помощи в Орле решили начать 15 июля «итальянскую забастовку». Инициативная группа планирует работать в строгом соответствии с регламентом и без переработок в связи с тем, что власти не хотят доплачивать работникам, несмотря на возросшую нагрузку.

Около 20 сотрудников перестанут выезжать на вызовы в неукомплектованных бригадах, которых сейчас около 50%, а также будут отказываться от переработок, пишет « Коммерсант » со ссылкой на фельдшера Дмитрия Серёгина, возглавляющего отделение профсоюза медработников «Действие».

Участники акации протеста требуют повышения оплаты труда, которого инициативная группа добивается с начала года.

Сложившаяся ситуация возникла после реорганизации Плещеевской ЦРБ, обслуживающей Орловский район, и присоединения её отделения скорой помощи к станции областного центра.

Главврача станции Вадим Костюков заявил изданию, что официальных требований ему пока никто не предъявлял. Он пообещал проводить анализ ситуации по итогам квартала и «повышать зарплату за счёт экономии средств», а также «доукомплектовывать бригады новыми специалистами». По его словам, «никто не отказывается от сотрудничества с протестующими».

Руководитель областного департамента Иван Залогин не желает видеть в происходящем проблемы рядовых медработников.

Никакой конфликтной ситуации на станции нет, официальных требований руководству никто не предъявлял. Какой интерес у некоего московского профсоюза к орловской скорой? Понятно какой. Есть задачи скорой помощи, которые она должна выполнять, все остальное — политические моменты,— считает чиновник.

Как писал News.ru, в апреле сотрудники орловской станции скорой медицинской помощи подготовили обращение к властям региона, требуя создания достойных условий труда и его справедливой оплаты.

Во время прямой линии президента Владимира Путина поставили в известность о низких зарплатах, которые отталкивают выпускников медицинских вузов идти работать в фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) на селе. Официальные цифры сильно расходятся с действительностью. Об этом главе государства рассказала медик Ольга Журба из деревни Потанино Ленинградской области.