Сотрудники станции скорой медицинской помощи в Орле решили начать 15 июля «итальянскую забастовку». Инициативная группа планирует работать в строгом соответствии с регламентом и без переработок в связи с тем, что власти не хотят доплачивать работникам, несмотря на возросшую нагрузку.
Около 20 сотрудников перестанут выезжать на вызовы в неукомплектованных бригадах, которых сейчас около 50%, а также будут отказываться от переработок, пишет «
Участники акации протеста требуют повышения оплаты труда, которого инициативная группа добивается с начала года.
Сложившаяся ситуация возникла после реорганизации Плещеевской ЦРБ, обслуживающей Орловский район, и присоединения её отделения скорой помощи к станции областного центра.
Главврача станции Вадим Костюков заявил изданию, что официальных требований ему пока никто не предъявлял. Он пообещал проводить анализ ситуации по итогам квартала и «повышать зарплату за счёт экономии средств», а также «доукомплектовывать бригады новыми специалистами». По его словам, «никто не отказывается от сотрудничества с протестующими».
Руководитель областного департамента Иван Залогин не желает видеть в происходящем проблемы рядовых медработников.
Никакой конфликтной ситуации на станции нет, официальных требований руководству никто не предъявлял. Какой интерес у некоего московского профсоюза к орловской скорой? Понятно какой. Есть задачи скорой помощи, которые она должна выполнять, все остальное — политические моменты,— считает чиновник.
Как писал News.ru, в апреле сотрудники орловской станции скорой медицинской помощи подготовили обращение к властям региона, требуя создания достойных условий труда и его справедливой оплаты.
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