USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,263 $   Brent54.39 $ Bitcoin4,261.14 $
МОСКВА-8°C10:24
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Тысячи литров контрафактного алкоголя изъяли в Иркутске

GRZEGORZ MICHALOWSKI/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники полиции предотвратили поступление в розничную сеть свыше 100 тысяч литров фальсифицированного алкоголя в Иркутской области. Контрафакт неизвестного качества должен был поступить в павильоны, магазины и кафе в Иркутске, Шелехове, Слюдянке, Усолье-Сибирске.

Задержаны четыре группы бутлегеров, выявлены многочисленные склады с готовой продукций для отправки в торговые точки. Обнаружены производственные цеха, известны адреса, по которым должны были развезти фальсификат, сообщает пресс-служба МВД. Уголовное дело заведено по трём статьям УК.

«Проведено 60 обысков, установлены предполагаемые лидеры и активные участники организованных групп. По подозрению в противоправной деятельности задержаны 19 граждан», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полиция также обнаружила склад, арендованный бутлегерами в Москве в проезде Черепановых по поддельным документам. Там находились свыше 200 тысяч бутылок контрафактного алкоголя, который должен был попасть на новогодний стол жителям столицы.

Ранее News.ru сообщал, что Свердловский районный суд Иркутска приговорил двух местных жителей к лишению свободы за изготовление и продажу контрафактной спиртосодержащей жидкости, в том числе «Боярышника».


самое читаемое
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении

читайте также
общество 18:52, 19 декабря 2018
Тысячи единиц алкоголя с нарушениями изъяли в Москве
общество 17:59, 3 декабря 2018
Власти Москвы объявили новогоднюю «охоту» на алкоголь
происшествия 09:15, 21 ноября 2018
Полиция изъяла крупную партию контрафактного алкоголя
Лента новостей
спорт 10:20
Бобровского признали второй звездой дня в НХЛ
в мире 10:10
Инструменты на путях задержали украинский поезд
спорт 10:07
Хоккеист Тихонов получил матчевую дисквалификацию
экономика 09:53
ОКБ: с начала года объём кредитования вырос почти на 50%
спорт 09:51
Пловчиха из Голландии дисквалифицирована за допинг
экономика 09:48
Губернатор предложил перевести сельхозтехнику на газ
общество 09:44
Жаров исключил перспективу изоляции Рунета
в мире 09:42
Роскосмос поможет Индонезии в предупреждении бедствий
экономика 09:27
Стоимость нефти растёт на заявлениях президента ОПЕК
экономика 09:27
Мантуров назвал условия продажи акций «Уралвагонзавода»
спорт 09:26
UFC 232 перенесли из-за допинг-теста Джонса
спорт 09:26
Чайковская задалась вопросом о будущем Медведевой
экономика 09:17
Украина ждёт убытков из-за снижения тарифов на транзит газа
спорт 09:17
Хоккейная «молодёжка» обыграла швейцарцев перед ЧМ
происшествия 09:15
Экскаватор угнали с парковки в Московском
Другие новости
происшествия 09:15
Экскаватор угнали с парковки в Московском
происшествия 08:53
Ребёнок сам вышел из леса после пропажи отца под Хабаровском
происшествия 08:10
С чем связан резкий рост киберпреступлений
В среднем каждый месяц хакеры успешно атакуют 1–2 банка
происшествия 08:04
Электричка сошла с рельсов под Туапсе
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top