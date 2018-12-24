Тысячи литров контрафактного алкоголя изъяли в Иркутске

https://news.ru/storage/news/57cbde21fd9ca23a78ea66de56f68bdb/ed1cea88-cfa2-4e79-9272-1d2b65a889dd_850.jpg GRZEGORZ MICHALOWSKI/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Сотрудники полиции предотвратили поступление в розничную сеть свыше 100 тысяч литров фальсифицированного алкоголя в Иркутской области. Контрафакт неизвестного качества должен был поступить в павильоны, магазины и кафе в Иркутске, Шелехове, Слюдянке, Усолье-Сибирске.

Задержаны четыре группы бутлегеров, выявлены многочисленные склады с готовой продукций для отправки в торговые точки. Обнаружены производственные цеха, известны адреса, по которым должны были развезти фальсификат, сообщает пресс-служба МВД. Уголовное дело заведено по трём статьям УК.

«Проведено 60 обысков, установлены предполагаемые лидеры и активные участники организованных групп. По подозрению в противоправной деятельности задержаны 19 граждан», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полиция также обнаружила склад, арендованный бутлегерами в Москве в проезде Черепановых по поддельным документам. Там находились свыше 200 тысяч бутылок контрафактного алкоголя, который должен был попасть на новогодний стол жителям столицы.

Ранее News.ru сообщал, что Свердловский районный суд Иркутска приговорил двух местных жителей к лишению свободы за изготовление и продажу контрафактной спиртосодержащей жидкости, в том числе «Боярышника».