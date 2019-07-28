В ГИБДД сообщили о сходе с рельсов трамвая на Живописной улице в Москве.
Его пытаются поставить на место. Движение не затруднено, кроме трамваев, естественно. Пострадавших нет, — цитирует слова представителя Госавтоинспекции «Говорит Москва».
Информация о перебоях в движении трамваев в этом районе также опубликована в Twitter «Мосгортранса».
По техническим причинам на Живописной улице задерживаются трамваи № 28 и 31. Маршруты временно изменены.— Мосгортранс (@mosgortrans_ru)
Вместо трамваев ходят автобусы. Будьте внимательны.
28 июля 2019 г.
Ранее News.ru писал о ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля на юге столицы.