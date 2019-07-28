Фото: АГН «Москва»

В ГИБДД сообщили о сходе с рельсов трамвая на Живописной улице в Москве.

Его пытаются поставить на место. Движение не затруднено, кроме трамваев, естественно. Пострадавших нет, — цитирует слова представителя Госавтоинспекции «Говорит Москва».

Информация о перебоях в движении трамваев в этом районе также опубликована в Twitter «Мосгортранса».

Ранее News.ru писал о ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля на юге столицы.

 

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