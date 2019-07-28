https://static.news.ru/photo/7cf96f00-b12d-11e9-a276-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

В ГИБДД сообщили о сходе с рельсов трамвая на Живописной улице в Москве.

Его пытаются поставить на место. Движение не затруднено, кроме трамваев, естественно. Пострадавших нет, — цитирует слова представителя Госавтоинспекции «Говорит Москва».

Информация о перебоях в движении трамваев в этом районе также опубликована в Twitter «Мосгортранса».

По техническим причинам на Живописной улице задерживаются трамваи № 28 и 31. Маршруты временно изменены.



Вместо трамваев ходят автобусы. Будьте внимательны. — Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 28 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал о ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля на юге столицы.