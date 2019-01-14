Почему россияне выступают за отставку правительства

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Заседание правительства РФ

Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров

Последние непопулярные реформы, постоянный рост цен на продукты и услуги, снижение уровня доходов и неспособность разрешить проблему занятости. К правительству у россиян накопился целый ряд серьёзных претензий. Нужен ли нам новый кабмин и даже если таковой появится, уйдут ли со старым правительством существующие проблемы? В этих вопросах разбирался News.ru.

Левада-центр провёл очередной опрос, посвящённый претензиям россиян к нынешнему правительству. Согласно исследованию, 57% опрошенных заявили, что нынешний кабмин не может справиться с проблемами, которые связаны с повышением цен и снижением уровня доходов россиян. При этом 46% участников опроса утверждают, что правительство не способно обеспечить работой население, а 43% склонны считать, что нынешние министры не оказывают должного внимания соцзащите граждан РФ.

Кроме того, 36% опрошенных уверены, что те проблемы в экономике, которые существуют у нас в стране, являются неразрешимыми для нынешнего состава правительства, почти треть считает, что у кабмина нет продуманной программы экономического развития страны.

Между тем претензий к деятельности правительства не имеют лишь 7% опрошенных россиян, но об его отставке в той или иной мере высказались более половины — 53% респондентов.

Сергей Булкин/News.ru Дом правительсва в Москве

Курс не поменяется

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин, комментируя итоги опроса, сказал, что здесь вопрос заключается в том, что подразумевают граждане и что может дать власти отставка правительства.

Согласно другому опросу Левада-центра, напомнил он, который вышел незадолго до Нового года, свыше 60% россиян считают, что президент РФ Владимир Путин несёт полную ответственность за всё, что происходит в стране.

«То, что население страны недовольно курсом власти, этот факт после пенсионной реформы оспаривать нельзя. Вопрос в том, с какими институтами россияне конкретно связывают своё недовольство. Только ли с правительством или с президентом?» — говорит Салин.

Вопрос рейтингов власти и их динамики остаётся открытым. Цифры, приведённые в последнем опросе «Левады», по мнению эксперта, объективные. Но что даст населению и власти отставка правительства, если таковая состоится теоретически прямо сейчас?

«Думаю, населению это не даст ничего, потому что власть не будет менять свой курс, так как тот курс, который проводит правительство, на него получен мандат свыше», — отметил собеседник.

И подобные шаги ничего не дадут и действующей власти, потому что общественное мнение будет удовлетворено лишь на короткий срок, а затем возникнет очередное недовольство по поводу другого состава правительства.

Старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков уверен, что данный опрос является следствием официальной пропаганды.

«По государственным каналам транслируется уже лет пять такая картина мира, что якобы все беды — от мифических "либералов в правительстве". Даст ли что-либо отставка правительства? Зависит от того, на кого менять это правительство», — сказал Жаворонков.

Он отметил, что если его менять на персонажей типа Сергея Глазьева, то станет хуже. Если же на Алексея Кудрина — то, наверное, станет лучше, уверен собеседник.

Сергей Булкин/News.ru Алексей Кудрин

Непопулярные меры

В свою очередь, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов заявил, что в целом население не выступает за отставку правительства и ничего для его отставки не делает.

«То, что граждане недовольны работой правительства по итогам 2018 года, является фактом, и дело даже не в экономической ситуации в стране. Год был довольно неплохой, и каких-то серьёзных ухудшений не происходило. Но дело в том, что правительство протащило так называемую пенсионную реформу, повысило НДС и вообще примерно так же, как и в 2012 году, голова правительства закружилась от успехов», — сказал Колташов.

Он подчеркнул, что в 2017–2018 годах рос внутренний спрос населения, хотя реальные доходы россиян не повышались, но экономика всё-таки оставалась в состоянии оживления. Эксперт подчеркнул, что правительство действовало вопреки интересам граждан, в первую очередь, это выразилось в повышении пенсионного возраста, которое было проведено без какого-то серьёзного обсуждения с обществом, просто протащено.

«И это вызвало серьёзное недовольство людей, которые ранее голосовали на выборах за действующего главу российского государства. С другой стороны, повышение НДС. Всё это в 2019 году привело к реальному росту цен», — отметил он.

Правительство не постаралось повысить реальные доходы населения, не содействовало этому процессу и поэтому не пользуется популярностью, уверен собеседник. Особенно, по его словам, не пользуется в народе популярностью «лицо» правительства — Дмитрий Медведев.

Russian Presidency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев

«В правительстве есть знаковые непопулярные персонажи — Дмитрий Медведев, Антон Силуанов — вот эта пара, в первую очередь. Потому что каких-то претензий к Сергею Шойгу или к Максиму Орешкину у россиян особо нет, им сложно что-то сказать. Но финансовый блок и глава правительства — они непопулярны. Сюда можно добавить и главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, её бы тоже с удовольствием поменяли, если бы был опрос. Такова реальность», — сказал Колташов.

Но это совсем не означает, что люди требуют отставки правительства, они высказываются за смену. Это говорит о степени недовольства, что она не столь велика, либеральная оппозиция её старается преувеличить и сказать, что вот-вот грянет какая-то великая буря, но в то же время отрицать этот факт нельзя. Люди недовольны, правительство действует не так, как они хотели бы и не с теми результатами. А по итогам последних месяцев прошлого года и первого месяца 2019-го население видит рост цен, экономические проблемы и спрашивает за это, прежде всего, именно с правительства.