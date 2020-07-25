Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами

https://static.news.ru/photo/c0f3484e-ce68-11ea-9a26-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы показать, как фракция ценит их поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.

Я готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы поняли, как мы их любим, — сказал Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Политик также призвал людей поддержать нового губернатора региона Михаила Дегтярёва, заявив, что тот продолжит дело Фургала.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля, его подозревают в организации убийств предпринимателей в 2004 и 2005 годах. 20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия, после этого глава государства предложил депутату от ЛДПР Михаилу Дегтярёву стать временно исполняющим обязанности главы региона. Политик согласился и вылетел в Хабаровск.

Очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 25 июля собрала 6,5 тысячи участников, писал NEWS.ru.