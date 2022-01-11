Жириновский рассказал о возможных причинах распада США по принципу СССР

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул версию, что Соединённые Штаты Америки ждёт распад, подобный краху СССР. Причиной этого может стать невозможность поддержания высокого уровня развития общества национальным большинством, написал политический деятель в своём Telegram-канале.

Мы в СССР 70 лет подкармливали национальные окраины страны за счёт русских. В 1991 году, когда они стали кричать, что уходят из СССР, русские не вышли защищать страну, просто потому что не понимали, что это их земля. В Америке сейчас запущен почти такой же процесс. Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, — отметил он.

Жириновский уверен в том, что причиной краха США станет то, что «новое американское большинство» [национальное] не сможет поддержать высокий уровень развития страны, в первую очередь в отношении технологий, экономики, демократии и благосостояния в целом. По мнению политика, виноваты в этом бизнес и корпорации, которым удобнее трудоустраивать дешёвую рабочую силу в виде приезжих, чем платить достойные деньги востребованным специалистам, родившимся в США.

Ранее Жириновский на встрече с однопартийцами заявил, что в феврале можно «улучить удачный момент», чтобы начать бомбардировки Украины «для принуждения страны к миру».

В конце декабря Владимир Жириновский призвал в эфире Первого канала нанести бомбовые удары по территории Украины и ряда европейских стран в ночь с 31 декабря на 1 января 2022 года, когда «все там будут уже пьяные».