https://static.news.ru/photo/792a69e2-50dd-11ea-8731-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участники Мюнхенской конференции по безопасности вместо обсуждения проблемы нарастающего на Украине национализма пытались говорить об этой стране в контексте того, что волнует исключительно Европу. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Украинская тема была затронута на фоне инициативы «соответствующей группы», которая направила в украинское правительство свои идеи о тотальном запрете русского языка в средствах массовой информации, отметила она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Ни у кого из тех, кто обсуждал Украину здесь, серьёзно не встал вопрос относительно действительно той настоящей идеологии, которая сегодня разворачивается и набирает обороты на территории этого государства. Вместо этого мы видели совершенно оторванные от реальности попытки включить украинский фактор во всё то, что волнует Европу, — посетовала Захарова.

Вместе с тем, она отметила, что участники конференции в Мюнхене были «вовлечены в изучение так называемого феномена Украины». Однако при этом, услышав призывы остановить русофобский крен, они не избежали антикитайского уклона, писал NEWS.ru.