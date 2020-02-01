Продолжается какая-то совершенно неуместная, вызывающая оторопь и отчасти брезгливость, возня наших соседей вокруг Второй мировой войны. Только недавно президент Украины Владимир Зеленский выдал, пожалуй, свою самую громкую за всё послевыборное время речь, под ободряющим взглядом Анджея Дуды, возложив на Советский Союз равную с фашистской Германией ответственность за начало Холокоста, как эстафету подхватил один из его предшественников на этом посту Леонид Кравчук.

Первый президент Украины в эфире российской передачи «60 минут» решил показать, что, несмотря на почтенный опыт, держит руку на пульсе, нос по ветру, в общем, следит за трендами, и рассказал упоительную историю о том, как Иосиф Сталин и Адольф Гитлер встречались во Львове в 1939 году, о чём ему совершенно достоверно известно из некоего документа, который «ни для кого не является секретом».

Леонид Кравчук Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

К его несчастью, правило «чем масштабнее ложь, тем легче в неё поверят» здесь дало сбой. Если бы он выступал на украинскую аудиторию, которую уже приучили верить в абсолютно любую чушь, лишь бы она была антисоветская, то, возможно, всё было бы тихо-мирно. Сидел бы Кравчук на своём диване, а его бы благодарили. Но он наткнулся на публику не столь лояльную, и о том, что Сталин с Гитлером не встречались никогда, заявили даже немецкие историки. Пришлось оправдываться, но как обычно, даже из этого вышла лишь неуклюжая попытка спихнуть ответственность на других.

Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса. Те, кто пишет, они же несут какую-то ответственность, — неуклюже заметил отставной украинский политик.

Тут стоит отметить, что бывший президент до распада Советского Союза вообще-то успел поруководить идеологическим отделом ЦК Компартии Украины и кое-чего о работе с информацией должен бы знать. Вместо этого он жалуется на журналистов и просит его понять и простить.

Мария Захарова Сергей Булкин/NEWS.ru

Таких откровений из Киева не выдержала даже дипломатичная Мария Захарова. Во время брифинга официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ разразилась целой тирадой в адрес как самого Кравчука, так и других политиков, кто пытается играть с историей в напёрстки.

Вас чем там лечат? Вы после чего это всё несете? Вы понимаете, что вы всё-таки тоже каким-то образом, так или иначе, ассоциируетесь с политическим истеблишментом суверенного государства, у которого есть свое место в ООН? Кстати говоря, это место также отвоевано кровью ваших же солдат. Вы там все в своём уме? Там вообще остался кто-то на Украине, кто может раздать им какие-то первичные пособия по истории Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, — заявила она.

В принципе, довольно интересен и сам феномен Польши и Украины в контексте Второй мировой войны: обе страны не хотят становиться в один ряд с победителями, им милее всего позиция жертвы. И это могло бы вызывать удивление, но позиция эта, похоже, самая трендовая.

Современный мир, особенно это характерно для Запада, в борьбе за равенство и братство пришёл к удивительному состоянию, когда самым привилегированным, самым защищённым от всех невзгод мира становится тот, кто сумеет убедительнее всего рассказать, как же он страдал. И именно в соответствии с этой моделью поведения та же Польша сейчас, спустя 75 лет после окончания Второй мировой, пытается «развести» Москву и Берлин на репарации, хотя все вопросы с немецкой стороной были закрыты уже давно, а Советский Союз вообще-то разрушенную Польшу во многом за свой счёт восстанавливал.

Но польститься такими сиюминутными выгодами может только жалкий трус, ведь будущее, как известно, всё-таки за победителями.