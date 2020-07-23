США предлагают создать «альянс демократий» в противовес Китаю

https://static.news.ru/photo/93033904-cd36-11ea-b970-fa163e074e61_660.jpg Фото: Al Drago via www.imago-images.de

Соединённые Штаты предлагают противопоставить Китаю новый альянс государств-единомышленников, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в штате Калифорния.

Госсекретарь отметил, что действия КНР являются вызовом, с которым страны Запада ещё не сталкивались. По мнению политика, на данный вызов необходимо ответить и на Западе для этого хватит как дипломатической, так и военной мощи, передаёт ТАСС.

В ООН, НАТО, G7, G20 нашей экономической, дипломатической и военной мощи, если ею верно воспользоваться, вполне достаточно для того, чтобы ответить на этот вызов. Возможно, настало время сформировать новое объединение схожих по мировоззрению государств — альянс демократий. У нас есть средства. Теперь нам нужна воля, — заявил Помпео.

Политик считает, что прежняя система взаимодействия США и КНР потерпела крах и возврат к ней невозможен, также как невозможно закрывать глаза на «фундаментальные политические и идеологические различия» между странами.

Доказали ли свою справедливость теории наших лидеров, ожидавших эволюции Китая в направлении свободы и демократии? Сегодня мы должны взглянуть в лицо суровой правде, которой мы должны руководствоваться в предстоящие годы и десятилетия, если мы желаем свободы в XXI веке, а не китайского столетия, о котором мечтает Си Цзиньпин. Как ясно заявлял президент США Дональд Трамп, нам нужна стратегия, которая обеспечивает защиту американской экономики и нашего образа жизни. Свободный мир должен одержать победу над этой новой тиранией, — заявил он.

В ходе своей посвящённой отношениям между КНР и США речи Помпео отметил также, что Китай нельзя воспринимать как «обычное» государство, а действия властей КНР угрожают безопасности и процветанию жителей «свободных стран мира». Председателя КНР Си Цзиньпина он назвал убеждённым сторонником тоталитарной идеологии, убеждения которого отражают «стремление к мировой гегемонии, строящейся на китайском коммунизме».

При этом Помпео сказал, что США продолжат обсуждать проблемы с Китаем, но этот диалог в условиях ухудшения двусторонних отношений будет «иным».

Как писал NEWS.ru ранее, в США по требованию американских властей закрывается генконсульство Китая в Хьюстоне. Пекин пригрозил зеркальными мерами и обсуждает вопрос прекращения работы американского генконсульства в Чэнду.