Слуцкий: Путин решил подловить США на сотрудничестве по информбезопасности

https://static.news.ru/photo/b05d066c-ff2f-11ea-bd98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реализация предложений президента России Владимира Путина по восстановлению диалога РФ и США по информационной безопасности может полностью свести на нет возможность обвинений и санкций за вмешательство в избирательные процессы. Такого мнения придерживается председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По мнению парламентария, предложение Путина — сильнейшая и своевременная инициатива.

Реализация предложений российского президента может полностью свести на нет саму возможность обвинений, политизированных расследований, а также нездоровой активности относительно санкций за вмешательство в избирательные процессы, прежде всего, в США, — цитирует РИА Новости Слуцкого.

Он подчеркнул, что взаимоприемлемые гарантии в этой сфере могли бы снять серьёзный раздражитель в российско-американских отношениях. Однако для этого, добавил депутат, нужна «добрая воля со стороны Вашингтона».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России и Соединённым Штатам необходимо взять в разработку соглашение о сотрудничестве в цифровой информационной среде. Ключевым вызовом современности глава российского государства считает риск возникновения противостояния между странами в цифровой среде. Президент РФ призвал США не делать международное информационное поле заложником политических разногласий. Путин уверен, что Москве и Вашингтону следует провести экспертный диалог по вопросам кибербезопасности, писал NEWS.ru.