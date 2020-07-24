Саркози рассказал о курьёзе с шоколадом во время первой встречи с Путиным

https://static.news.ru/photo/4a978484-cdd3-11ea-92ad-fa163e074e61_660.jpg Николя Саркози и Владимир Путин Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Франции Николя Саркози вспомнил забавную ситуацию, которая произошла на первой личной встречи между ним и российским лидером Владимиром Путиным в немецком Хайлигендамме, где проходил саммит G8.

Одним из лакомств на мероприятии был шоколад, который понравился, как Саркози, так и Путину. В какой-то момент на тарелке остался последний кусочек, к которому тянулись руки лидеров Франции и России.

Сложилась забавная ситуация, все наблюдали за манёвром. Ни я, ни Путин не сказали ни слова. Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся. А потом вдруг мы взорвались смехом, решив, что здесь не может быть проигравших. В итоге мы оставили в покое последний кусочек и отодвинули тарелку, — цитирует РИА Новости мемуары французского политика, которые получили название «Время бурь» (Le Temps des Tempêtes).

Саркози отметил, что Путин со смехом вспоминал этот эпизод. Бывший президент Франции подчеркнул, что с российским лидером легко вести беседу.

Он внимательно слушает, очень вежлив, доступен, приятен, склонный к улыбкам и смеху, — охарактеризовал Саркози Путина.

По его словам, президент России остаётся верным своим друзьям и убеждениям, но может изменить позицию, если его переубедят. Путин не терпит лицемерия, завоевать его доверие непросто. Он остерегается избегать обещаний, которые не выполняются.

Только поступки имеют для него значение, и он их никогда не забывает — как хорошие, так и плохие, особенно когда он считает, что его предали, — отметил в Саркози в книге.

В 2019 году бывший президент Франции опубликовал первую книгу с воспоминаниями. Она получила название «Страсти» и рассказывала о политическом пути до прихода Саркози в Елисейский дворец.

NEWS.ru писал, что Николя Саркози предстанет перед судом в октябре 2020 года по делу о коррупции. Кассационный суд Франции отклонил ходатайство экс-президента против дальнейшего рассмотрения дела. Николя Саркози станет первым бывшим президентом, которого будут судить по такому обвинению.