Россиян могут начать штрафовать за повторный ложный вызов скорой

https://static.news.ru/photo/67673f7a-fe91-11ea-83b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуму внесён законопроект, который устанавливает штраф до пяти тысяч рублей за повторный ложный вызов специализированных служб, полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Соответствующий документ представлен в нижней базе парламента.

По аналогии с положениями КоАП, в которых предусмотрен повышенный размер штрафа за неоднократное совершение правонарушения <...> представляется целесообразным установить повышенный размер штрафа (от трёх до пяти тысяч рублей) за повторный заведомо ложный вызов специализированных служб, (совершённый в течение срока <...> один год), — следует из пояснительной записки к документу.

Ранее NEWS.ru писал, что на портале мэра и правительства Москвы изменили каталог услуг. Как заявила заммэра Наталья Сергунина, изменения сделали mos.ru более удобным и интуитивно понятным.

Теперь граждане смогут найти нужную информацию на портале по ключевым словам. В каталоге услуг появилось поле для поиска. Также стало на сайте меньше категорий и добавились графические иконки.