Россиян могут начать штрафовать за повторный ложный вызов скорой

В Госдуму внесён законопроект, который устанавливает штраф до пяти тысяч рублей за повторный ложный вызов специализированных служб, полиции, скорой помощи и пожарной охраны.
Соответствующий документ представлен в нижней базе парламента.
По аналогии с положениями КоАП, в которых предусмотрен повышенный размер штрафа за неоднократное совершение правонарушения <...> представляется целесообразным установить повышенный размер штрафа (от трёх до пяти тысяч рублей) за повторный заведомо ложный вызов специализированных служб, (совершённый в течение срока <...> один год), — следует из пояснительной записки к документу.
Ранее NEWS.ru писал, что на портале мэра и правительства Москвы изменили каталог услуг. Как заявила заммэра Наталья Сергунина, изменения сделали mos.ru более удобным и интуитивно понятным.
Теперь граждане смогут найти нужную информацию на портале по ключевым словам. В каталоге услуг появилось поле для поиска. Также стало на сайте меньше категорий и добавились графические иконки.
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