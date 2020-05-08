РФ и Китай не обсуждают участие Си Цзиньпина в параде Победы

Россия и Китай пока не рассматривают возможность визита председателя КНР Си Цзиньпина на перенесённый парад Победы.
По словам посла РФ в Китае Андрея Денисова, в этом случае «трудно как-то увязывать», так как Си Цзиньпин был приглашён в Россию в качестве главного гостя на мероприятия в Москве.
Как будет дальше, мы пока с нашими китайскими коллегами не обсуждали, — сказал он.
Денисов отметил, что пока вопрос об участии Си Цзиньпина в параде Победы «снят и отложен», так как в настоящее время это невозможно. Он добавил, что контакт так или иначе состоится,
Как писал NEWS.ru, ранее Денисов сообщил, что официальный визит президента РФ Владимира Путина в Китай может состояться в сентябре этого года.
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