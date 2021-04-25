Развенчал принцип highly likely: Толстой о заявлении Земана о взрывах

https://static.news.ru/photo/8086a14e-a5d0-11eb-ab8d-96000091f725_660.jpg Пётр Толстой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой, комментируя заявление президента Чехии Милоша Земана об отсутствии доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице, заявил, что это первый случай развенчания принципа highly likely.

Заявления Земана — это первый случай развенчания того самого принципа highly likely, руководствуясь которым Россию в последние годы обвиняли во всех смертных грехах. Не сомневаюсь, что рано или поздно также будут развенчаны и все остальные фейковые обвинения в адрес нашей страны, — написал политик в своём Telegram-канале.

Толстой подчеркнул, что доказательств вины РФ во взрывах у Чехии нет. Однако это не помешало выслать российских дипломатов.

Ранее чешский лидер рассказал, что происходящее вокруг истории со взрывами во Врбетице может оказаться игрой спецслужб. Он отметил, что доказательства присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице отсутствовали в докладах контрразведки на протяжении шести лет.

17 апреля власти Чехии потребовали от 18 сотрудников посольства РФ покинуть страну в течение 48 часов. В Праге считают, что дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб и причастны к взрывам на военных складах на востоке Чехии в 2014 году.