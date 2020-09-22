Путин предложил сотрудникам ООН бесплатную вакцину от COVID-19

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Президент Владимир Путин в своём выступлении на Генассамблее ООН заявил, что цифровые технологии могут оказаться в руках радикально настроенных людей. В этом он сравнил их с обычным оружием.

В связи с этим кибербезопасность и вопросы применения передовых технологий заслуживают большого внимания. Как и любые другие инновации, цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению и так же, как и...