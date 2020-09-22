Путин предложил сотрудникам ООН бесплатную вакцину от COVID-19

Президент России Владимир Путин в своём выступлении на Генассамблее ООН предложил открыть бесплатную поставку российской вакцины от коронавируса для сотрудников организации.
По его словам, Москва готова оказать представителям ООН всю необходимую квалифицированную помощь в борьбе с COVID-19.
В частности, предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и её подразделений, — подчеркнул политик.
Как писал NEWS.ru, Путин на совещании с членами правительства 11 августа заявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, которую якобы уже опробовала на себе одна из его дочерей. Препарат «Гам-Ковид-Вак» создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (НИЦЭМ), хотя разработка прошла лишь два из необходимых по международным стандартам трёх этапов испытаний. Ранее на это указывала Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) в письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
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