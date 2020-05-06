Пушков высказался о плане Украины по возвращению Крыма

https://static.news.ru/photo/9f3869c6-1006-11ea-a658-fa163e074e61_660.jpgФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
План украинских властей по возвращению Крыма о «трёх шагах» — это детский лепет, заявил сенатор Алексей Пушков.
По его словам, первый шаг — «пустота», второй неэффективен, а третий не будет работать. Он отметил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже намеревался сформировать коалицию против России в Совете Европы, однако попытка оказалась неудачной.
И теперь придумывает «3 шага вперёд, 2 шага назад», — написал Пушков на своей странице в Twitter.
В среду, 6 мая, Кулеба предложил три этапа по возвращению полуострова. Он считает, что в первую очередь нужно удерживать вопрос на повестке дня. Далее необходимо обеспечить эффективность санкций в отношении РФ и привлечь «дополнительные международные инструменты» для давления на российскую сторону.
Как писал NEWS.ru, ранее депутат немецкого парламента Андрей Хунко поддержал заявление бывшего канцлера Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент не передаст Крым в состав Украины. По мнению члена бундестага, возвращение полуострова — опасный и нереалистичный сценарий.