Пушков рассказал о главном страхе Зеленского

https://static.news.ru/photo/4c780ea6-cfca-11ea-b051-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что Берлин и Париж не одобрят его отказ выполнять Минские соглашения. Об этом заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Зеленский поставит Меркель и Макрона в сложное положение, они не смогут поддержать его, — написал он в своём Twitter.

По его словам, украинский лидер просто тянет время, надеясь на возможный пересмотр пунктов соглашения,который изменить ему точно не дадут. Выдумывая всякие отсрочки, Зеленский играет в «детские игры», считает Пушков.

Ранее президент Украины потребовал расшифровки каждой части минских договорённостей. Об этом он заявил во время встречи с швейцарским президентом Симонеттой Соммаруга. В ответ официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что ведомство готово помочь украинскому лидеру в этом «сложнейшем» вопросе и расшифровать договор.

Захарова отметила, что документ переведён на языки всех подписавших его и напомнила, что это не просто соглашение, а результат «многочасового марафона», прошёл через СБ ООН, признан на мировом уровне и является вопросом о жизнях людей, писал NEWS.ru.