Пушков ответил на выпад Зеленского про стремление России к «переделу мира»

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы стремится к «переделу мира».
Зеленский обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния. Списал у Госдепа. Надо же объяснить, почему «независимая» Украина готова всё отдать, лишь бы попасть в сферу влияния США? — говорится в сообщении сенатора в Twitter.
Он подчеркнул, что «главный спец» по сферам влияния на планете известен «от Панамы до Японии». И добавил, что это не Россия.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва пытается вернуться к разделению сфер влияния в мире. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, создание ООН является символом того, что человечество выучило трагический урок Второй мировой войны, но ситуация в Донбассе и вхождение Крыма в состав РФ показали, что урок не усвоен.