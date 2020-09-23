Пушков ответил на выпад Зеленского про стремление России к «переделу мира»

https://static.news.ru/photo/15554304-f455-11e9-84d4-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы стремится к «переделу мира».

Зеленский обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния. Списал у Госдепа. Надо же объяснить, почему «независимая» Украина готова всё отдать, лишь бы попасть в сферу влияния США? — говорится в сообщении сенатора в Twitter.

Он подчеркнул, что «главный спец» по сферам влияния на планете известен «от Панамы до Японии». И добавил, что это не Россия.

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Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва пытается вернуться к разделению сфер влияния в мире. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, создание ООН является символом того, что человечество выучило трагический урок Второй мировой войны, но ситуация в Донбассе и вхождение Крыма в состав РФ показали, что урок не усвоен.