Пушков объяснил желание Турчинова штурмовать Крым

https://static.news.ru/photo/d98b0ac2-cdeb-11ea-a571-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Twitter

Российский сенатор Алексей Пушков иронично оценил намерение бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова штурмовать Крым.

Сенатор отметил, что экс-секретарь СНБО Украины лишь пиарится на этой теме, прекрасно понимая, что никакого штурма не будет.

Турчинов решил показать редкую храбрость и готовность встать «в первые ряды штурмового батальона», поскольку знает, что приказа штурмовать Крым не будет. Зеленский такой приказ не отдаст, как не отдал Порошенко. А вот привлечь внимание СМИ к своему псевдогероизму — другое дело, — сообщил Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

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Как писал NEWS.ru ранее, Александр Турчинов заявил, что готов лично участвовать в штурме Крыма, если президент Украины Владимир Зеленский примет решение о наступлении. По мнению Турчинова, после отказа Москвы от Харьковских соглашений, позволявших российским войскам пребывать на полуострове ещё до присоединения, нет никаких ограничений для «защиты страны от агрессии и освобождения Крыма».

Сенатор от Крыма Сергей Цеков посоветовал Турчинову взять на «штурм Крыма» белый флаг. Он добавил, что возникает большой вопрос о психическом состоянии и уравновешенности самого Турчинова, который тиражирует подобные бредовые и неадекватные заявления. Он также заявил, что такие украинские политики не в состоянии объективно оценивать нынешнюю международную ситуацию и не могут предложить положительную повестку для Украины.